Минниханова попросили оказать содействие в продолжении работ по реставрации в РТ

Президент РТ посетил музей археологии РТ на территории Казанского кремля. Осмотрев хранилища, Рустам Минниханов встретился с научными сотрудниками музея, которые попросили его о содействии в восстановлении исторического облика.

Ученые отметили, что благодаря фонду Фонда «Возрождение» был восстановлен исторический облик Болгара и Свияжска. Однако проект завершен, сегодня требуется поддержка материальной базы, ремонт реставрационных мастерских, обновление оборудования, а также поддержка специалистов в части научной деятельности, передает пресс-служба президента РТ.

«У нас есть большой опыт работы в этой сфере, мы не должны снижать темпы. Вам будет оказана необходимая поддержка, в том числе в части развития инфраструктуры», — ответил Минниханов.

Ранее в РТ была собрана рабочая группа по восстановлению деревянных памятников зодчества.