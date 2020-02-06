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В РТ собрана рабочая группа по реставрации деревянных памятников зодчества

13:15, 06.02.2020
В РТ собрана рабочая группа по реставрации деревянных памятников зодчества
Фото: facebook.com

По вопросу реставрации деревянных памятников зодчества создана рабочая группа из представителей комитета ОКН РТ, министерства культуры РТ, Духовного управления мусульман РТ, казанской Епархии, департамента казначейства. Об этом стало известно в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

В понедельник, 10 февраля, члены группы отправятся в Кириллов, чтобы на месте подсчитать смету расходов и объем выполненных работ.

«Думаю, придем к общему знаменателю», — заявил глава комитета Иван Гущин.

«Конструктивным» назвал сегодняшнее обсуждение проблемы в Казани реставратор Александр Попов.

Ранее Вологодский Реставрационный центр Александра Попова остановил работы по воссозданию старинной деревянной мечети, вывезенной для восстановления из Рыбно-Слободского района. Причина — тотальная нехватка финансирования.

Общество Татарстан
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