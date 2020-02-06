В РТ собрана рабочая группа по реставрации деревянных памятников зодчества

По вопросу реставрации деревянных памятников зодчества создана рабочая группа из представителей комитета ОКН РТ, министерства культуры РТ, Духовного управления мусульман РТ, казанской Епархии, департамента казначейства. Об этом стало известно в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

В понедельник, 10 февраля, члены группы отправятся в Кириллов, чтобы на месте подсчитать смету расходов и объем выполненных работ.

«Думаю, придем к общему знаменателю», — заявил глава комитета Иван Гущин.

«Конструктивным» назвал сегодняшнее обсуждение проблемы в Казани реставратор Александр Попов.

Ранее Вологодский Реставрационный центр Александра Попова остановил работы по воссозданию старинной деревянной мечети, вывезенной для восстановления из Рыбно-Слободского района. Причина — тотальная нехватка финансирования.

