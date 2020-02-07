Учет диких животных в Татарстане проходит быстрее, чем в других регионах ПФО

В Татарстане показатель учета диких животных оказался на 20% выше, чем в соседних регионах ПФО.

В настоящее время было пройдено более 1 тыс маршрутов из 1,5 тыс, несмотря на то, что проведение учета осложняли погодные условия. В Татарстане в учете охотничьих ресурсов задействовано более 400 человек. Среди них — специалисты госкомитета РТ по биологически ресурсам, охотоведы и егеря охотничьих хозяйств, а также квалифицированные профессиональные охотники.

В прошлом году в ходе «переписи» было зафиксировано увеличение численности лося, косули, тетерев и куропатки, а также незначительное сокращение численности глухаря, лисицы, зайца-русака.

Итоги подведут в первой половине марта 2020 года, уточнили в пресс-службе госкомитета РТ по биологическим ресурсам.