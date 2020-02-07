Рост цен на авто в Татарстане составил до 6%

Рост цен на авто в Татарстане составил до 6%. Об этом говорят данные автопортала Drom.ru.

Аналитики сравнили цены а автомобили в декабре 2019 и январе 2020 года. В среднем, по России рост цен на автомобили составил 1,4%. В Татарстане отдельные модели выросли в цене от 1 до 6%, передает РБК Татарстан.



Среди иномарок модель Hyundai Creta выросла в цене на 6% (+67 тыс. рублей). Автомобиль Renault Duster подорожал почти на 4%, а Skoda Octavia на 2%. Отечественные LADA стали дороже на 1,5-3%.

Ранее сообщалось, что в России выросли продажи автомобилей на 2%.

