В январе продажи автомобилей в России выросли на 2%

По итогам января 2020 года в России было продано 102 102 единицы легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Это на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидером по продажам вновь стал АвтоВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 21 790 автомобилей Lada (+1%). На втором месте идет Kia с продажами в 14 955 авто (-5%). Тройку замыкает Hyundai с показателем 11 395 проданных автомобилей (+5%).

Далее идут Renault (8 293; +6%), Toyota (6 405; +20%), Volkswagen (6 269; +1%), Skoda (5 945; +7%), Nissan (4 938; -1%), Mercedes-Benz (2 640; +5%) и ГАЗ (2 568; -1%), передает «Автостат».

Напомним, что в 2019 году россияне потратили на покупку новых автомобилей 2,5 трлн рублей.