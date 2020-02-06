Новости общества

20:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов подарил абитуриентам «Школы 21» 60-килограммовый чак-чак

20:24, 06.02.2020
Минниханов подарил абитуриентам «Школы 21» 60-килограммовый чак-чак
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил абитуриентам «Школы 21» от Сбербанка чак-чак весом 60 кг.

Подарок был вручен на открытии школы. Размер чак-чак составляет 90х90 см.

Школа располагается в бывшем здании банка «Спурт». Тут будут обучаться 1700 абитуриентов, здесь их называют «бассейнистами». По итогам месячного «бассейна» останутся 567 человек, они продолжат обучение. Для иногородних действует общежитие на 300 мест.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров