Минниханов подарил абитуриентам «Школы 21» 60-килограммовый чак-чак
Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил абитуриентам «Школы 21» от Сбербанка чак-чак весом 60 кг.
Подарок был вручен на открытии школы. Размер чак-чак составляет 90х90 см.
Школа располагается в бывшем здании банка «Спурт». Тут будут обучаться 1700 абитуриентов, здесь их называют «бассейнистами». По итогам месячного «бассейна» останутся 567 человек, они продолжат обучение. Для иногородних действует общежитие на 300 мест.ОбществоВласть Татарстан
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