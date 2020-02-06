ISU отклонил предложение ФФКР разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин

Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков сообщил о полученном отказе от технического комитета ISU принять предложение о разрешении использовать четверные прыжки в короткой программе у женщин.

«Наше предложение заключалось в использовании четверных прыжков в короткой программе у женщин. Сейчас есть дурацкая тенденция уравнять в правах мужчин и женщин. Произвольная программа мужчин была сокращена, количество элементов у мужчин и женщин одинаково. Одним из наших аргументов было продолжить эту тенденцию.

Но наше предложение было отклонено. Почему? Технический комитет ISU не обязан комментировать свои решения», — передает Sport24.

Напомним, ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) обратилась в технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) с просьбой рассмотреть судейство в отношении российских фигуристов на этапах Гран-при.