ФФКР обратилась в технический комитет ISU по вопросу судейства российских фигуристов на этапах Гран-при

Фото: Mutsu Kawamori / Global Look Press

Федерация фигурного катания России (ФФКР) обратилась в технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) с просьбой рассмотреть судейство в отношении российских фигуристов на этапах Гран-при. Об этом «РИА Новости» сообщил президент организации Александр Горшков.

«Мы обратились в технический комитет по одиночному и парному катанию проанализировать непоследовательность в ряде решений, принятых по отношению к нашим спортсменам.

Это обращение мы отправили также вице-президенту ISU Александру Лакернику», — сказал Горшков.

Напомним, ранее судьи обнаружили неоднозначные недочеты в программах Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной. При этом до текущего сезона подобные недочеты в судействе россиянок никогда не отмечались.