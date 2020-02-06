В Казани снесли незаконный ларек на Минской

В Казани владелец незаконно установленного торгового павильона снес его после возбуждения исполнительного производства.

Как сообщает пресс-служба службы судебных приставов, торговый павильон площадью 30 кв. м был незаконно установлен на улице Минской, 3. После того как судебные приставы возбудили исполнительное производство, собственник самостоятельно демонтировал объект.

Ранее сообщалось, что в Казани снесут 25 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.