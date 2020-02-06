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В Казани снесли незаконный ларек на Минской

14:05, 06.02.2020
В Казани снесли незаконный ларек на Минской
Фото: commons.wikimedia.org

В Казани владелец незаконно установленного торгового павильона снес его после возбуждения исполнительного производства.

Как сообщает пресс-служба службы судебных приставов, торговый павильон площадью 30 кв. м был незаконно установлен на улице Минской, 3. После того как судебные приставы возбудили исполнительное производство, собственник самостоятельно демонтировал объект.

Ранее сообщалось, что в Казани снесут 25 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.

Общество Татарстан
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