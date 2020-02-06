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В Казани снесут 25 незаконно установленных торговых павильонов

12:10, 06.02.2020
В Казани снесут 25 незаконно установленных торговых павильонов
Фото: commons.wikimedia.org

В Казани снесут 25 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.

Так, демонтажу подлежат ларьки на улицах Адоратского, Маршала Чуйкова, Академика Лаврентьева, Мусина и других.

Торговые павильоны следует добровольно снести в срок с 7 по 11 февраля, в противном случае их ждет принудительный демонтаж с 12 февраля по 6 мая.

Неделю назад мэрия города постановила снести 19 незаконно установленных ларьков.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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