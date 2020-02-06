В Казани снесут 25 незаконно установленных торговых павильонов
В Казани снесут 25 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.
Так, демонтажу подлежат ларьки на улицах Адоратского, Маршала Чуйкова, Академика Лаврентьева, Мусина и других.
Торговые павильоны следует добровольно снести в срок с 7 по 11 февраля, в противном случае их ждет принудительный демонтаж с 12 февраля по 6 мая.
Неделю назад мэрия города постановила снести 19 незаконно установленных ларьков.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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