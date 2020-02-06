В Казани снесут 25 незаконно установленных торговых павильонов

В Казани снесут 25 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.

Так, демонтажу подлежат ларьки на улицах Адоратского, Маршала Чуйкова, Академика Лаврентьева, Мусина и других.



Торговые павильоны следует добровольно снести в срок с 7 по 11 февраля, в противном случае их ждет принудительный демонтаж с 12 февраля по 6 мая.

Неделю назад мэрия города постановила снести 19 незаконно установленных ларьков.