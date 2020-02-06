В Казани полицейские раскрыли кражу профессиональных сварочных аппаратов со склада

Фото: МВД по РТ

В Казани полицейские задержали 43-летнего жителя города, подозреваемого в краже со склада компании, реализующей профессиональное сварочное оборудование.

В полицию обратился финансовый директор фирмы, который обнаружил кражу аппаратов на сумму порядка 460 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что преступник проник на склад, взломав навесной замок. Погрузив приборы в свой автомобиль, он скрылся с места.

Через несколько дней полицейские вышли на след предполагаемого преступника. Он договорился о продаже аппаратов и планировал их продать покупателям из другого региона. Мужчина был задержан 24 января на улице Поперечно-Базарной. При этом один из приборов был обнаружен в салоне машины, передает ведомство.

Подозреваемый признался в совершении преступления. Мужчина заключен под стражу сроком на 2 месяца.

