В Казань прибыл глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф прибыл с рабочей поездкой в Казань.

В аэропорту его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов. Они примут участие в бизнес-конференции Сбербанка, которая проходит в эти дни на площадке выставочного центра «Казань Экспо», сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним, в рамках визита в Казань Греф посетит метро, чтобы протестировать бесконтактную систему оплаты. Также они посетят «Школу 21». На площадке школы будут подписаны два соглашения между Татарстаном и Сбербанком.

