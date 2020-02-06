Дмитрий Губерниев: «Мне жалко Тихонова, он глубоко несчастен»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что критикующий его четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов выглядит жалким человеком.

«Тихонов постоянно критикует СБР, потому что он давно уже не у дел, никому не нужен. Давайте мы поставим грань между заслугами 20-го столетия — неоспоримыми, выдающимися, великими заслугами, и этим прозябанием века 21-го.

Поэтому мне его жалко. Я думаю, что он сейчас глубоко несчастен в связи с тем, что он остался не у дел. А за всем остальным не ко мне, а к доктору», — заявил Губерниев в интервью Sport24.

Напомним, ранее у Губерниева произошел конфликт с олимпийским чемпионом Александром Тихоновым, который позже заявил, что комментатора скоро выгонят с работы.

Чуть позже экс-тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин поддержал критикующих комментатора за его несдержанные комментарии в адрес прославленных спортсменов.