Экс-тренер сборной России: «Губерниеву снесло крышу, совсем с ума сошел, мне за него стыдно»

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин подверг критике комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева за его громкие высказывания.

«Кажется, Дмитрию Губерниеву снесло крышу. Он несет ерунду, мне просто стыдно за него! Неужели нельзя его остановить? То Фуркада свиньей обзовет, то с Тихоновым в полемику вступает. Ну можно еще что-то лично сказать или по телефону, но не на публику же. Совсем с ума сошел! Тихонов — это все-таки четырехкратный олимпийский чемпион! А ты кто, Губерниев?

Я думаю, он просто зажравшийся и пытается делать шоу. Вот наши лыжники хорошо выступают, потому что их никто не тревожит, а Губерниев только мешает спортсменам, травмирует их. Я помню, раньше он поскромнее был, но сейчас его уже, наверное, не изменить», — заявил Аликин RT.

Напомним, ранее у Губерниева произошел конфликт с олимпийским чемпионом Александром Тихоновым, который позже заявил, что комментатора скоро выгонят с работы.