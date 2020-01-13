Александр Тихонов: «Мне звонили очень серьезные люди. Думаю, Губерниева скоро выгонят»

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что комментатор Дмитрий Губерниев вскоре может прекратить свою работу на телевидении.



«Этому идиоту больше нечего ответить! Он дурак дураком! Почитайте его статью, где он пишет, что уважает Баскова и Киркорова, а его матом кроет вся страна. Это же не мое мнение, с моим мнением все понятно. Этому дураку больше нечего сказать.

Мы видим, что на него отрицательно реагирует вся страна. Мне звонили очень серьезные люди, думаю, его скоро аккуратненько выгонят. Фигурное катание ему не дали, Вяльбе его выгнала. О чем говорить? Он же знает прекрасно, что больше нечем укусить», — рассказал Тихонов.

Отметим, что ранее Губерниев напомнил Тихонову, что в августе 2000 года тот был арестован по подозрению в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Спустя время Тихонов был отпущен под подписку о невыезде.