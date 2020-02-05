Baza: владельца одного из крупнейших российских телеграм-каналов задержали после жалобы Мишустина

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Владельца одного из крупнейших российских телеграм-каналов «Футляр от виолончели» Александра Гусова и его напарника задержали сотрудники спецслужб после жалобы премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам источников Baza, «была озвучена просьба разобраться с писателями». Не уточняется, была ли жалоба премьер-министра связана с уже вышедшими в телеграм-канале материалами, либо с готовящимися к публикации.

Baza отмечает, что авторам «Футляра от виолончели» на данный момент не грозит уголовное преследование. По словам источников, единственная цель «профилактических мероприятий» с их участием — получение контроля над одним из самых крупных каналов.

Напомним, два дня назад «Футляр от виолончели» заявил о пропаже админов. Канал, который имеет более 400 тыс. подписчиков, не обновлялся с 27 января.