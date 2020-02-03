Один из крупнейших российских телеграм-каналов заявил о пропаже админов

Один из крупнейших российских телеграм-каналов «Футляр от виолончели» заявил о пропаже админов, сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале «Админская курилка».

Канал «Футляр от виолончели» не обновлялся с 27 января.

В сообщении о пропаже отмечается, что канал вел коллектив, а права были у ограниченного количества людей. Семь дней никто из них не выходит на связь. Остальные авторы не могут ничего публиковать без администраторов.

Предположительная дата пропажи — сутки с 26 на 27 января.

Автор сообщения, представившись контакт-менеджером канала, подчеркнул, что канал не мог быть продан.

Ранее сообщалось, что компания ProtonMail, которую заблокировали в России из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями, и удалила их аккаунты. Почтовый сервис Protonmail.com используется телеграм-каналами.

