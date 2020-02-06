Издатели назвали самые популярные бумажные книги десятилетия

Издательство «Эксмо-АСТ» назвало самые востребованные бумажные книги десятилетия как в России, так и за рубежом. В список вошли «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Вино из одуванчиков» и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «1984» Джорджа Оруэлла и «Над пропастью во ржи» Джерома Д. Сэлинджера.

Директор издательства Олег Новиков, выделил книгу «451 градус по Фаренгейту» как одну из главных ушедшего десятилетия.

«Рэй Брэдбери всерьез опасался, что бумажные книги утратят свое значение и перестанут быть объектом культурной ценности. К счастью, будущее наступило, и они по-прежнему востребованы читателями как и литература в целом», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее дебютный роман казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» занял второе место среди самых популярных электронных книг прошедшего десятилетия. По данным «Литрес», их было продано более 80 тыс. экземпляров.

На первом месте идет эротический роман «50 оттенков серого» британской писательницы Эрики Леонард Джеймс (90 тыс. экземпляров). Тройку замыкает книга американского нейробиолога Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» (более 75 тыс. экземпляров).