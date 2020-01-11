Роман Яхиной «Зулейха открывает глаза» вошел в число популярных электронных книг десятилетия

Дебютный роман казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» занял второе место среди самых популярных электронных книг прошедшего десятилетия. По данным «Литрес», их было продано более 80 тыс. экземпляров.

На первом месте идет эротический роман «50 оттенков серого» британской писательницы Эрики Леонард Джеймс ( за десятилетие было продано более 90 тыс. экземпляров). Тройку замыкает книга американского нейробиолога Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» (более 75 тыс. экземпляров), пишут «Ведомости».

Ранее Яхина призналась, что ее задевает критика романа «Зулейха открывает глаза». По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и нового правительства.