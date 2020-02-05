Вербов о 3:0 с питерским «Зенитом»: «Вдвойне приятно обыграть их с таким счетом»

Тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу над питерским «Зенитом» (3:0).

— Мы сегодня много говорили, что нам надо сыграть в два раза лучше, чем играли в Кубке страны. Потому что есть некие законы спорта, которые не нарушаются. Сегодня мы их нарушили. Команда, которая месяц назад проигрывает, она вдвойне злая, вдвойне агрессивная игроки хотят доказать, что то поражение было стечением обстоятельств. И ребята меня услышали, они были максимально сконцентрированы. Такой элемент, как подача, говорит, что игроки чувствуют себя комфортно. Это была одной из задач, снять маску и показать сопернику, что шансов у них сегодня не будет.

В то же время, были и микродуэли. Принципиальность этого матча, наверное, больше для руководителей. Для нас это в первую очередь были спортивные микродуэли, которые скорее для сборной. Ковалев — Бутько, условно говоря, Андреев — Голубев, Вольвич — Яковлев. И у меня есть своя микродуэль с Саммелвуо, но это нормально, это спортивный принцип. Спорт на этом и стоит, а побеждает сильнейший. Хорошо, что сегодня сильнее оказались мы.

Но это рядовой матч, а не финал, и до концовки чемпионата еще далеко. Но мы счастливы, что мы в гонке, продолжаем бороться за освобождение себя от плей-офф и боремся за проведение «Финала шести», если так можно сказать.

— За победу сегодня положены двойные премиальные?

— Я уже сказал, что матч рядовой и премиальные к этому также имеют отношение. Я думаю, что любой игрок, который выходит на площадку против этой команды хочет победить, и ничего нового я вам не скажу. Сами знаете всю эту ситуацию и вдвойне приятно было показать, что мы на плаву. И такой счет не дает ничего, кроме позитива, — приводит слова Вербова корреспондент «Реального времени».