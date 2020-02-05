Минниханов и Хуснуллин обсудили реализацию нацпроектов в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.



В рамках встречи они обсудили текущую ситуацию на строительном рынке и рынке жилья, затронули вопросы реализации в республике профильных национальных проектов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее экс-глава Минстроя Татарстана и бывший вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин рассказал, как ему поступило предложение занять должность замглавы правительства России.

Стоит отметить, что также сегодня мэр Москвы Сергей Собянин наградил Хуснуллина знаком отличия «За заслуги перед Москвой».