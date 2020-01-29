Хуснуллин рассказал, как долго думал над предложением стать вице-премьером

Вице-премьер РФ, бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин, рассказал, как ему поступило предложение занять должность замглавы правительства России.

По его словам, это случилось на следующей неделе после того, как премьер-министр России Михаил Мишустин занял свою должность. Хуснуллин согласился на предложение Мишустина после консультаций с мэром Москвы Сергеем Собяниным — до нового назначения Хуснуллин был вице-мэром столицы.

На вопрос «Медузы» о том, как долго Хуснуллин раздумывал над предложением, тот ответил: «5 минут».

Напомним, что в правительстве России Хуснуллин помимо строительной сферы также будет курировать Крым.