Новости общества

15:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Собянин наградил Марата Хуснуллина медалью «За заслуги перед Москвой»

14:35, 05.02.2020
Собянин наградил Марата Хуснуллина медалью «За заслуги перед Москвой»

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил вице-премьера Марата Хуснуллина знаком отличия «За заслуги перед Москвой». Глава столицы поблагодарил его за работу и отметил, что опыт Хуснуллина «очень пригодится на федеральном уровне».

«Должен сказать, что президент РФ, назначив Марата Шакирзяновича Хуснуллина вице-премьером правительства, дал оценку ему лично и строительному комплексу. Это высокая оценка и высокое доверие», — цитирует Собянина ТАСС.

Ранее бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин рассказал, как ему поступило предложение занять должность замглавы правительства России.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров