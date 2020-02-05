В 2020 году реконструируют подъезд к аэропорту Казани

В 2020 году в Татарстане начнется реконструкция подъезда к аэропорту Казани от автодороги Р-239 Казань — Оренбург. Ориентировочная стоимость проекта — 4,5 млрд рублей, сообщил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов.



По словам Автономова, проект предусматривает расширение 6,4 км проезжей части до четырех полос. Кроме этого, предусмотрена реконструкция путепровода на транспортной развязке, переезда для сельскохозяйственной техники, а также строительство разворотной эстакады в районе примыкания на Kazan Expo и разворотных петель, передает «Татар-информ».



Ранее сообщалось, что работы по реконструкции развязки у Иннополиса передвинулись на 2021 год.

