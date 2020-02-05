Реконструкция развязки у Иннополиса отложена на 2021 год

Работы по реконструкции развязки у Иннополиса передвинулись на 2021 год. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов.

По словам Автономова, при разработке рабочей документации возникли сложности. Произошло перераспределение средств.

«Завершение объекта запланировано на 2021 год. Возникли сложности. В ходе разработки рабочей документации появились уточнения, в связи с чем пришлось немного перенести сроки», — цитирует спикера «Татар-информ».

