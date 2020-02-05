В Екатеринбурге при мечети откроется ресторан и коворкинг

Руководитель Уральского мухтасибата имам Артур Мухутдинов рассказал, что на территории мечети, которую планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга, может открыться медресе — своеобразная духовная семинария — ресторан и коворкинг.



Имам успокоил жителей Сортировки — жилого района Екатеринбурга — и заверил, что на территории храма не будут приносить в жертву животных, а призыв к молитве через громкоговорители будет звучать лишь дважды в год — во время праздников разговения и жертвоприношения, Ураза-байрам и Курбан-байрам соответственно.

Кроме того, во избежание пробок у храма расставят знаки, а по праздникам привлекут волонтеров, чтобы «исключить неудобства передвижения для местных жителей», сообщает пресс-служба духовного управления мусульман Свердловской области.

Напомним, ранее Авиастроительный районный суд Казани завершил серию предварительных слушаний по групповому иску противников строительства мечети на пересечении улиц Симонова и Годовикова. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

