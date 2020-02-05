Главное к утру: поправки в Конституцию от татарстанцев, запреты на мероприятия в Казани, рост цен из-за коронавируса
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшую ночь:
- В Казани ввели запрет на массовые мероприятия для школьников. Это связано с превышением эпидпорога ОРВИ на 35%. В Минобрнауки РТ отметили, что при таком пороге вводятся только ограничительные мероприятия, например, закрываются отдельные классы, где отсутствуют 20% детей.
- «Россельхозбанк» предъявил к ООО «Сабинский молочный комбинат» (входит в холдинг «Башмилк») требования на 1,09 млрд рублей. Требования предъявлены в рамках дела о банкротстве компании — в ноябре прошлого года в отношении нее ввели процедуру наблюдения по иску ФНС на 5,6 млн рублей.
- Совещание в Общественной палате России о поправках в Конституцию страны длилось около трех часов. На нем ученый из КФУ Евгений Султанов предложил переписать статью 130 Конституции, указав, что проблемы местного значения решает не население, а его уполномоченные представители. Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил подкрепить местное самоуправление налоговой базой — для этого, по его мнению, необходим федеральный закон.
- Следком Чувашии возбудил уголовное дело в отношении оперуполномоченного Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по ЧР. Как выяснило следствие, в январе этого года обвиняемый через свою знакомую пытался сбыть за 300 тысяч рублей наркотик массой более 1,1 килограмма.
- Закрытие производств в Китае из-за коронавируса может привести к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе и в России. эксперты, каждая неделя простоя фабрик будет добавлять к ценнику 1,5—3%. Каждая неделя простоя фабрик будет добавлять к ценнику 1,5—3%. Пока у отечественных ретейлеров есть запасы, однако если производство в КНР не возобновится к 10 февраля, к концу марта электроника начнет исчезать с полок, предупредили специалисты. На рынке автомобильных запчастей цены на дорогие китайские компоненты могут вырасти на 30—50%, на дешевые — в 2—3 раза.
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