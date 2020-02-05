К Сабинскому молочному комбинату предъявили требования на миллиард рублей

Россельхозбанк предъявил к ООО «Сабинский молочный комбинат» (входит в холдинг «Башмилк») требования на 1,09 млрд рублей. Заседание по рассмотрению этих требований пройдет сегодня в Арбитражном суде Татарстана.

Требования предъявлены в рамках дела о банкротстве компании — в ноябре прошлого года в отношении нее ввели процедуру наблюдения по иску ФНС на 5,6 млн рублей. Как следует из материалов картотеки Арбитражного суда Татарстана, также к компании предъявляет требования Сбербанк в размере 168 млн рублей.