Представители Татарстана предложили усилить в Конституции роль местного самоуправления — видео

Совещание в Общественной палате России о поправках в Конституцию страны сегодня длилось около трех часов, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На совещании ученый из КФУ Евгений Султанов предложил переписать статью 130 Конституции, указав, что проблемы местного значения решает не население, а его уполномоченные представители. Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил подкрепить местное самоуправление налоговой базой — для этого, по его мнению, необходим федеральный закон.