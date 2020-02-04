В Казани запретили проводить массовые мероприятия школьников

В Казани ввели запрет на массовые мероприятия для школьников. Это связано с превышением эпидпорога ОРВИ на 35%

В Минобрнауки РТ отметили, что при таком пороге вводятся только ограничительные мероприятия, например, закрываются отдельные классы, где отсутствуют 20% детей.

Так, до 7 февраля закрыт один класс в гимназии №5, до 6 февраля — семь классов лицея №177, по одному классу в гимназии №155, школах №49 и №91, а также четыре класса в школе №165, пишет «Татар-информ».