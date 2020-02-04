В Чувашии наркополицейского задержали за продажу килограмма наркотиков

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Следком Чувашии возбудил уголовное дело в отношении оперуполномоченного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по ЧР.

Как выяснило следствие, в январе этого года обвиняемый через свою знакомую пытался сбыть за 300 тысяч рублей наркотик массой более 1,1 килограмма. 23 января он пришел к знакомой за выручкой от продажи наркотиков, но получил только 50 тысяч рублей. Тогда полицейский сковал женщину наручниками и стал требовать оставшиеся деньги.

Полицейскому предъявили обвинения как в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, так и в превышении должностных полномочий с применением насилия. Сейчас он помещен под стражу, сообщает пресс-служба чувашского Следкома.

При этом происхождение килограмма наркотиков следователям еще предстоит установить.