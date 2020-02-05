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СМИ: в марте в России возможно подорожание гаджетов и автозапчастей из-за коронавируса

06:25, 05.02.2020
СМИ: в марте в России возможно подорожание гаджетов и автозапчастей из-за коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Закрытие производств в Китае из-за коронавируса может привести к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе и в России.

Как уточняют опрошенные «Известиями» эксперты, каждая неделя простоя фабрик будет добавлять к ценнику 1,5—3%. Пока у отечественных ретейлеров есть запасы, однако если производство в КНР не возобновится к 10 февраля, к концу марта электроника начнет исчезать с полок, предупредили специалисты.

В частности, проблемы с поставками затронут все китайские бренды и частично Apple и Samsung.

На рынке автомобильных запчастей цены на дорогие китайские компоненты могут вырасти на 30—50%, на дешевые — в 2—3 раза.

Ранее глава КАМАЗа Сергей Когогин допустил, что на заводе могут возникнуть риски снижения производственных планов из-за распространения коронавируса в Китае. На предприятии создали штаб для снижения возможного ущерба, его возглавил сам Когогин.

ЭкономикаОбществоБизнес
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