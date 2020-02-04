Для приема жалоб по программе «Наш двор» создадут сайт и кол-центр

Для приема жалоб и предложений от жителей Татарстана по реализации программы «Наш двор» в Татарстане запустят кол-центр и специальный сайт.



«Мы сейчас создаем инфраструктуру. С одной стороны, это будет горячая линия, круглосуточный кол-центр, который будет принимать от людей запросы, вопросы, претензии, предложения и обрабатывать их. С другой стороны, это будет сайт, на котором мы сейчас делаем инфраструктуру, опять же для того, что принимать и оперативно обрабатывать предложения», — сообщила помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Также, по ее словам, помимо новых сервисов принимать вопросы граждан будут уже существующие, например «Народный контроль».

Ранее Фишман-Бекмамбетова рассказала, что в РТ при ремонте дворов по программе «Наш двор» будут создаваться чаты в мессенджере WhatsApp с участием активных жителей дворов и подрядчиков.