В WhatsApp создадут чаты с участием жителей Татарстана и подрядчиков

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, что в РТ при ремонте дворов по программе «Наш двор» будут создаваться чаты в мессенджере WhatsApp с участием активных жителей дворов и подрядчиков.

По ее словам, это нужно для того, чтобы оперативно решать текущие вопросы, например убрать машины, и чтобы жители могли влиять на качество работ.

Ранее в казанском дворце культуры «Сайдаш» подвели итоги образовательного воркшопа в рамках реализации республиканской программы «Наш двор». Так, были представлены проекты благоустройства дворовых территорий в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Арске (сельские дворы).