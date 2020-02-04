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Казанским автотранспортным предприятиям требуются еще 450 водителей и 790 кондукторов

15:08, 04.02.2020
Казанским автотранспортным предприятиям требуются еще 450 водителей и 790 кондукторов
Фото: realnoevremya.ru

Автотранспортным предприятиям Казани необходимо принять на работу около 450 водителей и 790 кондукторов. Это связано со вступлением в силу с 1 июля 2020 года федерального закона, согласно которому в целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров каждый городской автобус должен быть оборудован бортовым самописцем — тахографом. Об этом в ходе отчета по итогам года сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

В настоящее время в частных и муниципальных автотранспортных компаниях работает 1 736 водителей и 1 389 кондукторов.

Всего за 2019 год автотранспортные предприятия, включая автобусы, трамваи, троллейбусы и метро, перевезли 260,7 млн пассажиров. Из них 95,5 млн пассажиров относится к льготной категории граждан, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее перевозчики рассказали, какие вещи забывают в казанских автобусах чаще всего.

Общество Татарстан
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