Казанским автотранспортным предприятиям требуются еще 450 водителей и 790 кондукторов

Автотранспортным предприятиям Казани необходимо принять на работу около 450 водителей и 790 кондукторов. Это связано со вступлением в силу с 1 июля 2020 года федерального закона, согласно которому в целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров каждый городской автобус должен быть оборудован бортовым самописцем — тахографом. Об этом в ходе отчета по итогам года сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

В настоящее время в частных и муниципальных автотранспортных компаниях работает 1 736 водителей и 1 389 кондукторов.

Всего за 2019 год автотранспортные предприятия, включая автобусы, трамваи, троллейбусы и метро, перевезли 260,7 млн пассажиров. Из них 95,5 млн пассажиров относится к льготной категории граждан, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее перевозчики рассказали, какие вещи забывают в казанских автобусах чаще всего.