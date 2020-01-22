Перевозчики рассказали, какие вещи забывают в казанских автобусах чаще всего

Перевозчики рассказали, какие вещи забывают жители и гости Казани в автобусах чаще всего.

Находками для кондукторов становятся пакеты с вещами, рюкзаки, шапки, перчатки и пенсионные удостоверения. С начала 2020 года перевозчики уже вернули 15 оставленных в автобусе вещей их владельцам.

Отмечается, что два предмета еще находятся в бюро находок: рыжая шапка и рюкзак. Потерянные вещи можно забрать, обратившись в диспетчерскую ПАТП №2 по телефону: +7(843)275-30-20, сообщается на сайте kazantransport.

