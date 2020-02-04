Федун прокомментировал уход Солтмурада Бакаева в «Рубин»
Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью ютьюб-каналу «Футбольный Биги» прокомментировал переход полузащитника Солтмурада Бакаева в «Рубин».
— Болельщики ждут вашего ответа по Солтмураду Бакаеву. Потому что молодой талантливый игрок. Вы сказали, что встречались с его отцом. Я так понимаю, что хотели глубоко погрузиться в эту тему?
— Они объяснили свою позицию. Если человек считает, что ему потом пробиться в основной состав «Спартака» проще через «Рубин», как он сам сказал, что я могу сделать? Все, что мог сделать, я пытался сделать. Я ж не могу на него надавить и сказать: «Оставайся в команде». Это его выбор.
— Есть боль от того, что ушел Бакаев?
— Он что, моя жена, чтобы было больно от того, что он ушел?
— Он воспитанник.
— Да столько воспитанников ушло. Постоянно ребята уходят. Это бизнес, — заявил Федун.
Напомним, ранее «Рубин» также объявил об аренде полузащитника Оливера Абильдгора из датского «Ольборга».СпортФутбол Татарстан
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