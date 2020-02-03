«Рубин» арендовал хавбека «Ольборга» Оливера Абилгора

Казанский футбольный клуб «Рубин» арендовал до конца сезона 23-летнего датского полузащитника Оливера Абильдгора. У команды есть право последующего выкупа игрока.

Оливер Абильдгор Нильсен родился 10 июня 1996 года в округе Хассерис города Ольборг (Дания). Амплуа — центральный полузащитник. Воспитанник клуба «Ольборг», он сыграл за клуб 91 матч, в которых он забил четыре гола и сделал три результативных передачи. Выступал за молодежную сборную Дании, сообщает пресс-служба «Рубина».

Ранее «Рубин» объявил о переходе защитника Пабло Сантоса из «Браги».