Постпред России при ООН пригласил представителей организации в Татарстан

Постпред России при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя в штаб-квартире ООН пригласил представителей Организации Объединенных наций посетить Татарстан.

На встрече Василий Небензя, презентуя в штаб-квартире Татарстан, назвал его одним из самых развивающихся регионов, к тому же уникальным, с его многонациональным народом и культурой.



«Приезжайте в Татарстан и в Казань. Потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — передает слова постпреда ООН пресс-служба президента РТ.

Подробнее о заседании в штаб-квартире ООН читайте в материале «Реального времени».