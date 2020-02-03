«Ак Барс» без Зарипова уверенно одолел «Витязь»

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ обыграл подольский «Витязь» (5:2).

Казанцы открыли счет на 4-й минуте игры, красивую комбинацию броском с неудобной руки завершил Юдин. Ближе к концу периода команды обменялись голами, на шайбу Азеведо гости ответили подправлением Макеева.

В середине матча инициатива полностью перешла к казанцам. Вначале Артем Галимов, а потом Фрэттин довели дело до разгромного финала. В заключительном периоде на гол Эмиля Галимова своей шайбой ответил Гребенщиков, но на большее гостей не хватило.

Отметим, что в этой встрече участие не принимали нападающие Данис Зарипов и Дмитрий Воронков, отбывавший одноматчевую дисквалификацию.

«Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Подольск) — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы:

1:0 — Юдин (Галимов, Петров, 4:19),

2:0 — Азеведо (Петров, 13:22),

2:1 — Макеев (Лаюнен, Семин, 15:16),

3:1 — Галимов (Рукавишников, Фрэттин, 20:56),

4:1 — Фрэттин (Яруллин, Галиев, 39:22),

5:1 — Галимов Э. (Фисенко, 41:55),

5:2 — Гребенщиков (Семин, 46:20).