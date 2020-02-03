Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов пропустит игру с «Витязем»
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов пропустит сегодняшнюю игру регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя».
Капитан казанцев получил от тренерского штаба день отдыха. Вместо выхода на лед Зарипов придет в студию «Ак Барс ТВ» и ответит на слова ведущих в одном из перерывов матча.
В нынешнем сезоне в активе Зарипова 47 игр, в которых он набрал 25 (11+14) очков.
Встреча между «Ак Барсом» и «Витязем» начнется в 19.30, прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале ТНВ.СпортХоккей Татарстан
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