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Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов пропустит игру с «Витязем»

18:23, 03.02.2020
Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов пропустит игру с «Витязем»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов пропустит сегодняшнюю игру регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя».

Капитан казанцев получил от тренерского штаба день отдыха. Вместо выхода на лед Зарипов придет в студию «Ак Барс ТВ» и ответит на слова ведущих в одном из перерывов матча.

В нынешнем сезоне в активе Зарипова 47 игр, в которых он набрал 25 (11+14) очков.

Встреча между «Ак Барсом» и «Витязем» начнется в 19.30, прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале ТНВ.

СпортХоккей Татарстан
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