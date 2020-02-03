КХЛ дисквалифицировала форварда «Ак Барса» Воронкова на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес наказание нападающему «Ак Барса» Дмитрию Воронкову за его драку в матче против рижского «Динамо».

«По итогам матча «Ак Барс» — «Динамо» Рига, в соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ автоматическую дисквалификацию на одну игру получил форвард казанцев Дмитрий Воронков за повторную драку в сезоне», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Инцидент произошел в конце первого периода матча «Ак Барс» — «Динамо» Рига, когда возле скамейки казанцев Воронков сцепился с нападающим гостей Эштоном.