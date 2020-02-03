В Казани пройдет этап зимнего Кубка Европы по теннису

В Казани с 7 по 9 февраля состоятся соревнования по теннису в рамках квалификационного этапа зимнего Кубка Европы.

В турнире примут участие спортсмены до 15 лет. Всего на кортах встретятся 15 команд из 11 стран. Все матчи пройдут на территории Академии тенниса.

Россию на отборочном этапе представят команды юношей и девушек. Команда юношей выступит в составе с Дмитрием Бессоновым, Дмитрием Бурцевым и Артуром Аюхановым. От девушек примут участие Дарья Шадчнева, Алина Корнеева и Мира Андреева.

Церемония открытия турнира состоится 7 февраля в 10.00.