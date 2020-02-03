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Агент Смольникова опроверг слухи об интересе к игроку со стороны «Рубина»

14:44, 03.02.2020
Агент Смольникова опроверг слухи об интересе к игроку со стороны «Рубина»
Фото: vk.com/zenit

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, опроверг информацию об интересе к игроку со стороны казанского «Рубина».

«Мы не ведем переговоров относительно перехода Игоря Смольникова из «Зенита» в «Рубин». Слышу об этом впервые», — сказал Маньяков Sport24.

Ранее об интересе со стороны «Рубина» сообщал журналист Сергей Егоров, который рассказал о начале переговоров казанцев с питерским клубом.

Контракт Смольникова с «Зенитом» заканчивается в июне 2020 года. Таким образом, по условиям договора игрок имеет право вести переговоры с другими клубами о возможном переходе.

До этого с «Рубином» так же связывали еще одного футболиста «Зенита» — Олега Шатова.

СпортФутбол Татарстан
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