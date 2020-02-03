Алмаз Яфизов: падение антимонопольного рейтинга не связано с картельными сговорами

— Антимонопольный орган не участвует в работе по определению рейтинга региона по уровню содействия развитию конкуренции, этим занимается Минэкономики, — заметил в ответ на вопрос корреспондента «Реального времени» о причинах головокружительного падения республики в этом рейтинге в прошлом году замруководителя татарстанского УФАС Алмаз Яфизов.

Он уточнил, почему, на его взгляд, конкурентные процедуры у нас зачастую проходят без малейших признаков конкурентной борьбы.



— Либо это хорошо обоснованная начальная цена, снижение которой уже невозможно в силу нерентабельности, либо налицо картельный сговор, — объяснил он частое для Татарстана явление на сайте госзакупок, когда закупка осуществляется у единственного поставщика по начальной цене контракта в связи с отсутствием других желающих побороться за контракт. — Но мы больше склоняемся к тому, что заказчики изначально обозначают [в документации закупки] реальную цену.

По этой же причине, по мнению Яфизова, среднее снижение цен на торгах в 2019 году в Татарстане составило всего 3 %. Он считает, что эта цифра — еще не повод для подозрений в участившихся картельных сговорах:

— Минимальное снижение цены, которое должно настораживать, — не 3 процента, а от 0,5 до 1 процента.

Ранее «Реальное время» писало, что средняя сумма штрафа в республике за нарушения антимонопольного законодательства составила около 10 тыс. рублей на одно должностное лицо.