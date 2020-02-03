УФАС Татарстана назвало главных нарушителей антимонопольного законодательства в РТ

Фото: Инна Серова

Максимальное количество жалоб в Татарстанское УФАС по итогам 2019 года поступило на Главтатдортранс (30), ГИСУ РТ (22) и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор, сообщил журналистам на сегодняшней пресс-конференции заместитель руководителя регионального управления антимонольной службы Алмаз Яфизов.Всего, по его словам, на республиканских заказчиков поступило 248 жалоб, на федеральных — 178, на муниципальных — 140.



Итогом разбирательств по этим жалобам стала внушительная сумма наложенных на нарушителей штрафов — 8,5 млн рублей. Средняя сумма штрафа составила порядка 10 тыс. рублей на одно должностное лицо. 7,2 млн рублей штрафов уже оплачены.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в 599 случаях из 784 жалобы на нарушения антимонопольного законодательства в республике подтвердились.