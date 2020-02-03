Подтвердились 75 процентов жалоб в татарстанское УФАС на антимонопольные нарушения

Фото: Инна Серова

784 жалобы рассмотрело татарстанское УФАС в 2019 году, сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции замуправляющего ведомства Алмаз Яфизов.



В 599 случаях, по его словам, антимонопольщиками выявлены нарушения процедуры, в 223 — были выданы предписания по устранению нарушений (об отмене торгов, пересмотре заявок или внесении изменений в документацию аукционов). При этом в 2019 году по сравнению с предыдущими периодами в Татарстане было допущено меньше грубых нарушений, а основная их масса была формальной.

266 предписаний, по словам Яфизова, были исполнены еще в 2019 году, еще 201 находится на стадии исполнения, сроки исполнения предписаний нарушены не были.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2019 году Татарстан в рейтинге российских регионов по уровню содействия развитию конкуренции спустился с 1-го на 11-е (по исправленной версии — 6-е) место.