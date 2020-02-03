Чемпионка ОИ-1988 Бестемьянова не видит смысла в возвращении Загитовой

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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что не видит смысла в возвращении Алины Загитовой в фигурное катание.

«Многие болельщики говорят, что Загитова как будто не уходила? В смысле? Она пропустила чемпионат России, значит, потеряла сезон. Она может поддерживать форму на тренировках, но без выступления на официальных соревнованиях сложно держать себя в тонусе целый год. Не уверена, что она сможет вернуться. Сезон в нынешних условиях — очень много. Недостаточно просто держать свой уровень, надо еще учить четверной прыжок, чтобы конкурировать с другими девочками. Ей же не нужно пятое место! Только первое!

Есть ли смысл возвращаться ради пятой позиции? Надо спросить Алину. Но, на мой взгляд, нет. Возвращение имеет смысл только в случае борьбы за первое место. Не сомневаюсь, что раз она решила вернуться, то чувствует в себе силы, значит, на подходе четверные прыжки. Может быть, она уже их докручивает. С другой стороны, Алина — украшение любого шоу. Она выглядит настолько органично и роскошно в профессиональных постановках, так почему бы ей не кататься там? Шоу — большой пласт фигурного катания», — сказала Бестемьянова.

Напомним, Алина Загитова заявила о приостановке своей профессиональной карьеры, но продолжает выступать в коммерческих ледовых шоу. Недавно она поучаствовала в фестивале фигурного катания в Доброграде.