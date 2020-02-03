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Мишустин подписал план по борьбе с коронавирусом

12:40, 03.02.2020
Мишустин подписал план по борьбе с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, 2019-nCoV добавлен в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит депортировать зараженных иностранцев, а также применять изоляцию и карантин.

Помимо этого, Мишустин уточнил, что сейчас те, у кого выявлен вирус, изолированы и врачи оказывают им всю необходимую помощь.

«В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору», — передает «РИА Новости» его слова.

Ранее сообщалось, что власти КНДР закрыли пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве мер против распространения коронавируса.

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