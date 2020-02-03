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Власти КНДР закрыли железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

06:50, 03.02.2020
Власти КНДР закрыли железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Власти КНДР закрыли пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве мер против распространения коронавируса.

«Принято решение приостановить начиная с понедельника отправку поездов по маршруту Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск», — сообщили ТАСС в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне.

Там также уточнили, что следующие в настоящее время пассажирские вагоны из Москвы до станции Туманган, расположенной на территории КНДР, в соответствии с введенными карантинными мерами уже не смогут пересечь российско-корейскую границу.

Ограничения железнодорожного сообщения между КНДР и Россией вводятся на неопределенный срок.

ОбществоВластьИнфраструктура
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